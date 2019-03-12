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Erzurum Valiliğince İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinlikleri kapsamında "Milletin Sesi Mehmet Akif" programı düzenlendi.Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi'ndeki programa Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın yanı sıra çeşitli kurum temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı."Milletin Sesi Mehmet Akif" programı, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Programda, kürsüye çıkan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin edebiyat öğretmenlerinden Vedat Kargın, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını izleyenlere anlattı.Milli şairin hayatından kesitlere de yer verilen ve İstiklal Marşı'nın kabulüyle ilgili hazırlanan belgeselin izleyicilerin beğenisine sunulduğu programda, Erzurumlu öğrencilerin kentin çeşitli yerlerinde kıtalar halinde İstiklal Marşı'nı okuduğu kısa film gösterildi.Belgesel ve kısa film gösterimlerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinden Sevgi Dikilitaş sahneye çıkarak Akif'in "Bülbül" adlı şiirini okudu.İzleyenlerin alkışları arasında Dikilitaş'ın sahneden inmesi sonrası yine aynı lisenin öğrencilerinden oluşan grup "Milletin Sesi Mehmet Akif" oratoryosu gösterisi yaptı.Sinevizyon gösterisi eşliğinde birçok şiirin de okunduğu oratoryo gösterisinden sonra İstiklal Marşı'nın kabulü temasıyla düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.