İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
11.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:09
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Dağlı, mesajında, İstiklal Marşı'nın tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi belge niteliğinde olduğunu belirtti.
İstiklal Marşı'nın bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu kaydeden Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşı'mızı ilelebet muhafaza edecektir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."
Vali Dağlı, mesajında, İstiklal Marşı'nın tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını anlatan tarihi belge niteliğinde olduğunu belirtti.
İstiklal Marşı'nın bir milletin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu kaydeden Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak, ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşı'mızı ilelebet muhafaza edecektir. İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel
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