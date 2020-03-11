İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
11.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:20
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kurtuluş mücadelesini destanlaştıran, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Günaydın, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin büyük bir inançla vermiş olduğu istiklal mücadelesini, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşımız tarihten silinmek istenen milletimizin uyanışını, dirilişini, ne geçmişte ne de gelecekte esarete asla boyun eğmediğinin, eğmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edilişinin ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşımızla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuş, azimle, inançla, büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir. Bağımsızlığımızın ebedi sembolü olan İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 99. yıl dönümünde başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum."
Kurtuluş mücadelesini destanlaştıran, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Günaydın, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin büyük bir inançla vermiş olduğu istiklal mücadelesini, muhteşem mısralarıyla ebedileştiren milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşımız tarihten silinmek istenen milletimizin uyanışını, dirilişini, ne geçmişte ne de gelecekte esarete asla boyun eğmediğinin, eğmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edilişinin ifadesidir. Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşımızla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuş, azimle, inançla, büyük fedakarlıklarla yürütülen istiklal mücadelemizi, yazdığı muhteşem mısralarla destanlaştırmış ve ebedileştirmiştir. Bağımsızlığımızın ebedi sembolü olan İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 99. yıl dönümünde başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum, hayatta olan gazilerimize sağlık ve uzun ömürler diliyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Kayseri, Güncel
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