İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
11.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:00
AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Aydoğdu, mesajında, istiklalin, istikbalin, milletin azim ve kararlılığının sembolü olarak yazılan İstiklal Marşının, ortak ses, vicdan ve en kıymetli ortak değer olduğunu vurguladı.
Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında hasletleri en veciz biçimde ortaya koyduğunu belirten Aydoğdu, şu ifadelere yer verdi:
"Milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır.İstiklal Marşı, Türkiye'nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla, bileğiyle, duasıyla, ekmeği, aşıyla katkı veren insanımızın halis duygularını yansıtır. Bu sebeple İstiklal Marşı bizim milli mutabakat metnimizdir. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağrında yanan bir özgürlük ateşidir ve bütün cihan bilmelidir ki bu ateş, dünya var oldukça yanmaya devam edecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."
Aydoğdu, mesajında, istiklalin, istikbalin, milletin azim ve kararlılığının sembolü olarak yazılan İstiklal Marşının, ortak ses, vicdan ve en kıymetli ortak değer olduğunu vurguladı.
Mehmet Akif Ersoy'un mısralarında hasletleri en veciz biçimde ortaya koyduğunu belirten Aydoğdu, şu ifadelere yer verdi:
"Milli ve manevi değerlerimiz, ideallerimiz, bugün ülkemize yönelen her tehditte kendini gösteren milli mutabakatın temel unsurlarıdır.İstiklal Marşı, Türkiye'nin her bir köşesinde bu milletin, bu toprakların ilelebet varlığını sürdürmesi için silahıyla, bileğiyle, duasıyla, ekmeği, aşıyla katkı veren insanımızın halis duygularını yansıtır. Bu sebeple İstiklal Marşı bizim milli mutabakat metnimizdir. İstiklal Marşı, Türk milletinin bağrında yanan bir özgürlük ateşidir ve bütün cihan bilmelidir ki bu ateş, dünya var oldukça yanmaya devam edecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, AK Parti, Aksaray, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Güncel
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Güncel
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Güncel
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Güncel
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak