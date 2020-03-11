İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
11.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:52
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dinçer, mesajında, istiklal mücadelesinin en çetin geçtiği dönemlerde vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın Türk Milletinin duygularına tercüman olduğunu belirtti.
Tarihi belge niteliği taşıyan İstiklal Marşı'nın, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş, bağımsızlık aşkıyla yanan bir milletin, çok zor şartlar altında ve imkansızlıklara rağmen gösterdiği büyük kahramanlığın adı olduğunu vurgulayan, Dinçer, şunları kaydetti:
"Milletimizin azim ve fedakarlığı kurtuluş mücadelesini kazanmamıza vesile olmuştur. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşında gösterdiği kahramanlığı İstiklal Marşı'na nakşetmiş ve milletimizin zaferini tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."
Dinçer, mesajında, istiklal mücadelesinin en çetin geçtiği dönemlerde vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın Türk Milletinin duygularına tercüman olduğunu belirtti.
Tarihi belge niteliği taşıyan İstiklal Marşı'nın, tarihte eşi ve benzeri görülmemiş, bağımsızlık aşkıyla yanan bir milletin, çok zor şartlar altında ve imkansızlıklara rağmen gösterdiği büyük kahramanlığın adı olduğunu vurgulayan, Dinçer, şunları kaydetti:
"Milletimizin azim ve fedakarlığı kurtuluş mücadelesini kazanmamıza vesile olmuştur. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, aziz milletimizin Kurtuluş Savaşında gösterdiği kahramanlığı İstiklal Marşı'na nakşetmiş ve milletimizin zaferini tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşı'mızın kabulünün 99. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel
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