İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
11.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:12
Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilişinin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özkan, mesajında, Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.
Milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Özkan, "Milletimizin işgalcilere karşı topyekun verdiği amansız mücadelesi, bağımsızlığa olan tutkusu, bayrak ve vatan sevgisi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un muhteşem mısralarıyla ölümsüzleştirilmiştir. Türk milletinin sahip olduğu yüksek karakteri, milli ve manevi değerleri en veciz sözlerle ifade eden İstiklal Marşı'mız, birlik ve beraberlik duygularımızı daima canlı tutarak milletimize güç vermeye devam edecektir. Bu duygularla vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Özkan, mesajında, Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.
Milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Özkan, "Milletimizin işgalcilere karşı topyekun verdiği amansız mücadelesi, bağımsızlığa olan tutkusu, bayrak ve vatan sevgisi, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un muhteşem mısralarıyla ölümsüzleştirilmiştir. Türk milletinin sahip olduğu yüksek karakteri, milli ve manevi değerleri en veciz sözlerle ifade eden İstiklal Marşı'mız, birlik ve beraberlik duygularımızı daima canlı tutarak milletimize güç vermeye devam edecektir. Bu duygularla vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Türkiye, Güncel
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