İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı
Samsun'un Bafra ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" düzenlendi.
12.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:14
Samsun 'un Bafra ilçesinde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" düzenlendi.
Belediye Kültür Merkezi'nde Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulü programında milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma okul öğretmeni Gökmen Karagöl tarafından yapıldı.
Yapılan konuşmanın ardından İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. Öğrenciler tarafından İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi ve şiirler okunmasıyla program sona erdi.
Programa Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, siyasi parti başkanları, daire amirleri, öğrenci aileleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN
Belediye Kültür Merkezi'nde Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nın kabulü programında milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma okul öğretmeni Gökmen Karagöl tarafından yapıldı.
Yapılan konuşmanın ardından İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. Öğrenciler tarafından İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi ve şiirler okunmasıyla program sona erdi.
Programa Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, siyasi parti başkanları, daire amirleri, öğrenci aileleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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