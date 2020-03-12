İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Hayrabolu ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
12.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:14
Hayrabolu ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Sadi Kıyak Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Ülkü, konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlattı.
Programda oratoryo gösterisi ve belgesel sunuldu, şiirler okundu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Sadi Kıyak Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Hayrabolu Ergün Korkmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Ülkü, konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlattı.
Programda oratoryo gösterisi ve belgesel sunuldu, şiirler okundu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Kaynak: AA
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