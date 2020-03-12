İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Konya'nın Kulu ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği gerçekleştirildi.
12.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:50
Konya 'nın Kulu ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği gerçekleştirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkan Vekili Meral Nevit Mermer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erkılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız, kurum amirleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, günün anlam ve önemine dair konuşmalarla devam etti.
İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Canımana Şehit Murat Uçar İlkokulu öğrencisi Halil Konkur, İstiklal Marşı'nı okudu. Program, öğrencilerin oratoryo gösterileri, şiir ve müzik dinletileri ile sona erdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkan Vekili Meral Nevit Mermer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erkılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız, kurum amirleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, günün anlam ve önemine dair konuşmalarla devam etti.
İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Canımana Şehit Murat Uçar İlkokulu öğrencisi Halil Konkur, İstiklal Marşı'nı okudu. Program, öğrencilerin oratoryo gösterileri, şiir ve müzik dinletileri ile sona erdi.
Kaynak: AA
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