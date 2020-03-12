İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Muş'un Malazgirt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
12.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:48
Muş 'un Malazgirt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Öğretmeni Hande Kara Ünsal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı tiyatro oyunu sahnelendi, şiirler okundu.
Programa Kaymakam Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Fatih Yiğit, Belediye Başkan Vekili Cezayir Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borçaktape, Jandarma Komutan Yüzbaşı Harun Nazlı, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi Öğretmeni Hande Kara Ünsal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin hazırladığı tiyatro oyunu sahnelendi, şiirler okundu.
Programa Kaymakam Emre Yalçın, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Fatih Yiğit, Belediye Başkan Vekili Cezayir Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Dilek Otay, Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borçaktape, Jandarma Komutan Yüzbaşı Harun Nazlı, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Muş, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı