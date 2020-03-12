İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
12.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:58
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Vali Kutlu Aktaş Konferans Salonu'nda düzenlen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler, şiir okudu, oratoryo ve tiyatro gösterisi sahneledi.
Programda ayrıca, ilçe genelinde okullar arasında yapılan İstiklal Marşı'nı güzel okuma, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Programa, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, 1. Mekanize Tugay Komutan Yardımcısı Albay Selçuk Yurtsızoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Emin Elnazik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Konyar, İlçe Müftüsü Adem Özdemir, İlçe Tarım Müdürü Salih Akkuş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, Türk Kızılay Doğubayazıt İlçe Başkanı Kemal Şahin, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Vali Kutlu Aktaş Konferans Salonu'nda düzenlen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler, şiir okudu, oratoryo ve tiyatro gösterisi sahneledi.
Programda ayrıca, ilçe genelinde okullar arasında yapılan İstiklal Marşı'nı güzel okuma, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Programa, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, 1. Mekanize Tugay Komutan Yardımcısı Albay Selçuk Yurtsızoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Emin Elnazik, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Konyar, İlçe Müftüsü Adem Özdemir, İlçe Tarım Müdürü Salih Akkuş, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konyar, Türk Kızılay Doğubayazıt İlçe Başkanı Kemal Şahin, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Doğubeyazıt, Güncel
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