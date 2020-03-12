İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.
12.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:58
Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.
Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu Ahmedi Hani Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tiyatro ve oratoryo gösterisi yapıldı.
Programa İlçe kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Cumhuriyet Savcısı Elif Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu Ahmedi Hani Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tiyatro ve oratoryo gösterisi yapıldı.
Programa İlçe kaymakamı Murat Öztürk, Belediye Başkanı Ensar Dündar, Cumhuriyet Savcısı Elif Oğuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Acar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Çukurca, Hakkari, Güncel
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