İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Burdur ve Karamanlı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
12.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:06
Burdur ve Karamanlı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, Vali Hasan Şıldak tarafından, "Milli Mücadele, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.
Sinevizyon gösterimiyle devam eden etkinlikte, Ercan Akın Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi.
Etkinliğin sonunda Vali Şıldak ve beraberindekiler anma günü dolayısıyla hazırlana resim sergisini gezdi.
Programa, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç da katıldı.
Karamanlı ilçesindeki programda ise öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi. Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından bir kesit tiyatro gösterisiyle sergilendi.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, Vali Hasan Şıldak tarafından, "Milli Mücadele, İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.
Sinevizyon gösterimiyle devam eden etkinlikte, Ercan Akın Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi.
Etkinliğin sonunda Vali Şıldak ve beraberindekiler anma günü dolayısıyla hazırlana resim sergisini gezdi.
Programa, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç da katıldı.
Karamanlı ilçesindeki programda ise öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi. Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından bir kesit tiyatro gösterisiyle sergilendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Karamanlı, Burdur, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı