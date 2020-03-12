İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' programı düzenlendi.
12.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:15
Mersin 'in Bozyazı ilçesinde, 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' programı düzenlendi.
Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapılan etkinliğe, Kaymakam Arif Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, ilçe protokolü, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emin Bahar, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın her satırının anlam yüklü olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı, yapmacık duygularla değil, bizzat tarihi ve sosyal bir gerçeklik ortamında yazılmıştır. Mehmet Akif'in dediği gibi 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın.' Bugün Türkiye toprakları üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onunla birlikte hareket eden dava arkadaşlarına ve kahraman ordumuza, bize böylesine anlamlı bir marşı hediye eden Mehmet Akif Ersoy'a ve bestesini yapan Osman Zeki Üngör'e teşekkür ediyor ve bu değerli büyüklerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.
Törende ayrıca, okullar arasında düzenlenen 'İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması'nda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. - MERSİN
Bozyazı Durmuş Tufan Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapılan etkinliğe, Kaymakam Arif Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, ilçe protokolü, vatandaşlar, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
15 Temmuz Milli İrade Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emin Bahar, törende yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın her satırının anlam yüklü olduğunu belirterek, "İstiklal Marşı, yapmacık duygularla değil, bizzat tarihi ve sosyal bir gerçeklik ortamında yazılmıştır. Mehmet Akif'in dediği gibi 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın.' Bugün Türkiye toprakları üzerinde özgürce yaşamamızı sağlayan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, onunla birlikte hareket eden dava arkadaşlarına ve kahraman ordumuza, bize böylesine anlamlı bir marşı hediye eden Mehmet Akif Ersoy'a ve bestesini yapan Osman Zeki Üngör'e teşekkür ediyor ve bu değerli büyüklerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.
Törende ayrıca, okullar arasında düzenlenen 'İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışması'nda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. - MERSİN
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Bozyazı, Mersin, Güncel
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