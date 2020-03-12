İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Van'ın Başkale ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.
12.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:28
Van 'ın Başkale ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği düzenlendi.
İmam Hatip Ortaokulu konferans salonundaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından değişik okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Oratoryo ve tiyatro gösteriminin ardından İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Hüsni Bozkurt Uza, Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Kocatürk, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
İmam Hatip Ortaokulu konferans salonundaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından değişik okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Oratoryo ve tiyatro gösteriminin ardından İstiklal Marşını en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Hüsni Bozkurt Uza, Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Kocatürk, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Başkale, Van, Güncel
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