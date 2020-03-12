İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Sorgun Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.
12.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:46
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle Sorgun Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.
Belediye Meydanı'nda düzenlenen ilk etkinlikte, 300'e yakın belediye personeli İstiklal Marşı'nı okudu.
Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 12 Mart'ın, Türk milletinin dünya tarihine vurduğu son mührün özeti olduğunu söyledi.
Ekinci, "Zulme, ihanete, işgale, müstemlekeye göğsünü siper eden ceddimizin bizlere nasihatidir. Her karışı şehadetle şereflenen aziz vatanın torunlara emanet edildiği günün adıdır. 12 Mart, istiklaline aşık milletimizin hürriyet ilanı, Hakk'a kulluğunu tüm dünyaya haykırışıdır.Bugün bize düşen, şanlı milletimizin bize miras bıraktığı kıymetleri hafızalarımızda hep diri tutmak, hatırlamak, hatırlatmaktır.İstiklal savaşımıza ruh veren vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir 12 Mart günü daha minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda yapılan programda da Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.
Belediye Meydanı'nda düzenlenen ilk etkinlikte, 300'e yakın belediye personeli İstiklal Marşı'nı okudu.
Törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 12 Mart'ın, Türk milletinin dünya tarihine vurduğu son mührün özeti olduğunu söyledi.
Ekinci, "Zulme, ihanete, işgale, müstemlekeye göğsünü siper eden ceddimizin bizlere nasihatidir. Her karışı şehadetle şereflenen aziz vatanın torunlara emanet edildiği günün adıdır. 12 Mart, istiklaline aşık milletimizin hürriyet ilanı, Hakk'a kulluğunu tüm dünyaya haykırışıdır.Bugün bize düşen, şanlı milletimizin bize miras bıraktığı kıymetleri hafızalarımızda hep diri tutmak, hatırlamak, hatırlatmaktır.İstiklal savaşımıza ruh veren vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u bir 12 Mart günü daha minnetle anıyoruz. Ruhu şad olsun." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda yapılan programda da Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Eğitim Müdürlüğü, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı