İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Silvan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
12.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:24
Silvan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Silvan Kaymakamlığı Kültür Merkezinde düzenlenen, Kaymakam Mehmet Uslu'nun da katıldığı programda Mehmet Akif Ersoy anıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.
Daha sonra sinevizyon gösterimi yapıldı.
Kaymakam Uslu, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Silvan Kaymakamlığı Kültür Merkezinde düzenlenen, Kaymakam Mehmet Uslu'nun da katıldığı programda Mehmet Akif Ersoy anıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu.
Daha sonra sinevizyon gösterimi yapıldı.
Kaymakam Uslu, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Mehmet Uslu, Silvan, Güncel
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