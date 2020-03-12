İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Bolu'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
12.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:16
Bolu 'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi tarafından Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Vali Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstiklal Marşı'nı ezbere okuma, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Ümit ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.
Programda sahnelenen "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" adlı oratoryo katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.
Mengen 'de etkinlik düzenlendi
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Mengen ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Mengen Cumhuriyet İlkokulu tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programa, Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Belediye Başkanı Turhan Bulut, Garnizon Komutanı Teğmen Talha Sağlam ve Emniyet Müdür Vekili Yaşar Nayir ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından video gösterimi yapıldı.
"Bir gazinin verdiği ders, Türk bayrağı" isimli oratoryonun ardından öğrenciler "Ordu'nun Duası" isimli şiiri okudu.
Koro gösterisinin ardından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Bolu Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi tarafından Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Vali Ahmet Ümit, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Belediye Başkan Yardımcısı İsa Özcan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstiklal Marşı'nı ezbere okuma, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Ümit ve protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.
Programda sahnelenen "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" adlı oratoryo katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.
Mengen 'de etkinlik düzenlendi
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Mengen ilçesinde etkinlik gerçekleştirildi.
Mengen Cumhuriyet İlkokulu tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programa, Mengen Kaymakamı Betül Büyükkılıç, Belediye Başkanı Turhan Bulut, Garnizon Komutanı Teğmen Talha Sağlam ve Emniyet Müdür Vekili Yaşar Nayir ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından video gösterimi yapıldı.
"Bir gazinin verdiği ders, Türk bayrağı" isimli oratoryonun ardından öğrenciler "Ordu'nun Duası" isimli şiiri okudu.
Koro gösterisinin ardından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Mengen, Bolu, Güncel
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