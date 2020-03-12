İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Kağızman ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
12.03.2020 16:20 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:20
Kağızman ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Kağızman Atatürk Ortaokulunun Kağızman Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlediği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Merve Dilek, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy konulu kompozisyon, şiir ve güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanvekili Mutlu Yüce, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Cumali Arduç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın ile bazı kurum amirleri katıldı.
Kağızman Atatürk Ortaokulunun Kağızman Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlediği program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Okulun sosyal bilgiler öğretmeni Merve Dilek, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy konulu kompozisyon, şiir ve güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanvekili Mutlu Yüce, Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Cumali Arduç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Aydın ile bazı kurum amirleri katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Kağızman, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı