İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Malatya'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
12.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:30
Malatya 'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Malatya Büyükşehir Belediyesinin tertiplediği yürüyüş, kent merkezinde Öğretmenevi önünde başladı. İnönü Caddesi üzerinde devam den yürüyüş mehteran takımının eşliğinde Kapalı Çarşı önünde son buldu.
Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüşe Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Malatya Büyükşehir Belediyesinin tertiplediği yürüyüş, kent merkezinde Öğretmenevi önünde başladı. İnönü Caddesi üzerinde devam den yürüyüş mehteran takımının eşliğinde Kapalı Çarşı önünde son buldu.
Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüşe Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Malatya, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı