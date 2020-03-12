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İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Malatya'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

12.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:30
Malatya 'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Malatya Büyükşehir Belediyesinin tertiplediği yürüyüş, kent merkezinde Öğretmenevi önünde başladı. İnönü Caddesi üzerinde devam den yürüyüş mehteran takımının eşliğinde Kapalı Çarşı önünde son buldu.
Vatandaşların ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüşe Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Memur Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Malatya, Güncel

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