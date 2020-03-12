İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Antalya'da program düzenlendi.
12.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:46
İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Antalya 'da program düzenlendi.
Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen programda, öğretmen Önder Özdemir, İstiklal Marşı'nın önemini ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı.
Antalya Lisesi öğrencileri tarafından milli şair Ersoy'un şiirlerinin okunduğu etkinlikte, öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazılışını konu alan tiyatro oyunu sahneledi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile protokol üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Program oratoryoyla sona erdi.
Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen programda, öğretmen Önder Özdemir, İstiklal Marşı'nın önemini ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlattı.
Antalya Lisesi öğrencileri tarafından milli şair Ersoy'un şiirlerinin okunduğu etkinlikte, öğrenciler, İstiklal Marşı'nın yazılışını konu alan tiyatro oyunu sahneledi.
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile protokol üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.
Program oratoryoyla sona erdi.
Kaynak: AA
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