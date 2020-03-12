İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
12.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:56
Şanlıurfa 'nın Hilvan ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hilvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.
Vali Erin, törende yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nı yazdıran koşulların, hiçbir zaman akıllardan çıkarılmaması gerektiğini ifade ederek, "Milli birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmek, milletimize, ecdadımıza, geçmişimize yaraşır bir anlayış ortaya koyma zorunluluğumuzu ifade etmek lazım." dedi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hilvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.
Vali Erin, törende yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşı'nı yazdıran koşulların, hiçbir zaman akıllardan çıkarılmaması gerektiğini ifade ederek, "Milli birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmek, milletimize, ecdadımıza, geçmişimize yaraşır bir anlayış ortaya koyma zorunluluğumuzu ifade etmek lazım." dedi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı