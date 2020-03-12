İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
Konya'nın Hüyük ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.
12.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:36
Konya 'nın Hüyük ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi.
Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından şiirler okundu ve öğrencilerin tarafından "Ya İstiklal ya Ölüm" oratoryosu sahnelendi.
İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona eren programa, İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Fırat Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, gaziler ve öğrenciler katıldı.
Hüyük Belediyesi Kültür Etkinlikleri Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılmasının ardından şiirler okundu ve öğrencilerin tarafından "Ya İstiklal ya Ölüm" oratoryosu sahnelendi.
İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona eren programa, İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Fırat Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ünal, kurum amirleri, okul idarecileri, öğretmenler, gaziler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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