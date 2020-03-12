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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri

Elazığ'ın Ağın ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla klip hazırlandı.

12.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:04
Elazığ 'ın Ağın ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla klip hazırlandı.
Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu'nun koordinasyonunda kaymakamlık görevlilerince İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy anısına klip çalışması gerçekleştirildi.
Klipte Kaymakam Cıdıroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirdi.
Sosyal medya platformlarında da paylaşılan klip büyük beğeni topladı. İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Elazığ, Ağın, Güncel

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