İstiklal Marşı'nın Kabulüne Ko-Mek'ten Anlamlı Kutlama

KO-MEK İşaret Dili Kursiyerleri 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılına özel olarak, Türk Ulusunun bağımsızlık ve egemenliğini temsil eden Milli Marşınızı işaret dili ile seslendirdi. Kursiyerler bu anlamlı kutlamaya öğrencileri de dâhil etmek isteyince ortaya muhteşem bir tablo çıktı.

ANLAMLI KUTLAMA

KO-MEK İşaret Dili Kursiyerleri, Kurtuluş Savaşında verilen topyekûn mücadelenin ruhunu dile getiren İstiklal Marşının kabulü için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Gölcük Donanma İlkokulunun Cuma günkü bayrak törenine giden kursiyerler burada İstiklal Marşını işaret dili seslendirdi. Kursiyerlerin aynı anda İstiklal Marşı'nı işaret dili ile seslendirmesi büyük ilgi çekti.

ÖĞRENCİLERDEN İŞARET DİLİNE İLGİ

Öğrenciler İstiklal Marşı'nın işaret dili ile seslendirilmesi karşısında oldukça etkilendi. Marşın bitiminin ardından İşaret Dili Usta öğreticilerinin yanı giden çocuklar, işaret dili öğrenmek istediklerini söyledi. İşaret dilinin işitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el ve yüz mimikleri kullanılarak oluşturduğu sessiz bir dil olduğunu anlatan usta öğreticiler, herkesin bu dili rahatça öğrenebileceğini kaydetti. Öğrencilere sessizliğin hayattan koparak yaşamayı gerektirmediği anlatıldı.

ENGELLİLER İÇİN HAYAT NOKTASI OLUN

Öğrencilerin sorularına tek tek cevap veren KO-MEK usta öğreticileri, işaret dili bilen kişinin son derece anlamlı bir insanlık görevini yerine getirdiğini anlattı. İşareti dili bilen kişinin karşısındaki engelli vatandaşın adeta dili ve kulağı olduğu belirtildi. Eğitmenler öğrencilere, "Bir anlamda onun söyleyeceklerini sen söylüyorsun ve ona yardım ediyorsun. Onun duyması gerekenleri sen duyuyorsun. İşaret dili öğrenmek engelliler ile aranızda bir hayat noktasıdır" dedi.

FARKINDALIK OLUŞTURULMALI

Öğrencilerle sohbette ayrıca, Kocaeli'nde 4 binin üzerinde işitme ve konuşma engelli vatandaş ve çeşitli vesileler ile farkındalık oluşturulmasının gerekliliği anlatıldı.

KO-MEK'TE İŞARET DİLİ ÖĞRENİN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında İşaret Dili eğitiminin verildiğini anlatan usta öğreticiler, öğrencilerden aileleriyle birlikte bu kurslara gelerek işaret dili öğrenebilecekleri anlatıldı. Öğrenciler ise bu önemli dili öğrenmek istediklerini yineledi. Donanma İlkokulu Müdürü Kadir Sonugelen ve öğretmenler, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü vesilesiyle KO-MEK tarafından düzenlenen etkinlik için teşekkür etti. Eğitmenler etkinliğin aynı zamanda öğrencileri üzerinde önemli bir farkındalık oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler