İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98'inci Yılında Taceddin Dergahı Müzesi'ne Ziyaretçi Sayısı 5 Katına...

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Günlük ortalama 200 olan ziyaretçi sayısı bu özel günde 5 katına çıkarak bine ulaştı. Çoğunluğu öğrencilerden oluşan gruplar, hem müzeyi gezip zamanda yolculuk yapıyor hem de İstiklal Marşı'nı anlatan tiyatro oyunu, şiir okumaları ve video gösterimi etkinliklerine katılıyor.Bağcılar Belediyesi tarafından aslına uygun olarak 2011 yılında inşa edilen İstiklal Marşı'nın yazıldığı Taceddin Dergahı Müzesi'nde İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. Yılında yoğunluk yaşanıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul'un dört bir yanından çocuk, genç, yaşlı her yaştan vatandaş, müze önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Günde ortalama 200 kişinin ziyaret ettiği müzede bu özel günde ziyaretçi sayısı 5 katına çıkarak bini aştı.Müzeyi gezen ziyaretçiler, Mısır ve Arnavutluk gibi ülkelerden getirilen Mehmet Akif'in özel eşyaları, eserleri ve hakkında yazılan kitaplarının sergilendiği bölümleri gezerken adeta zamanda yolculuk yapıyor. Akif'in ailesine gönderdiği el yazması mektupları, şiirleri, yakın arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflar büyük ilgi görüyor. 450 eseri inceleyerek milli mücadele dönemine tanıklık eden İstanbullular, çıkışta Şeref Defteri'ne de düşüncelerini yazıyor. Vatandaşların kimi müzeyi ilçeye kazandıran yetkililere teşekkür ederken kimi de Ersoy'u duygu dolu cümlelerle anıyor."İstiklal Marşı bağımsızlık yolculuğunu ve vatan sevgisini anlatan eşsiz bir eser"İstiklal Marşı bağımsızlık yolculuğunu ve vatan sevgisini anlatan eşsiz bir eser olduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu özel gün sebebiyle de istiklal yolunda can veren tüm şehitlerimizi ve Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andığını söyledi.Bağcılar Belediyesi Taceddin Dergahı Müzesi'nde şu eserler sergileniyor:Mehmet Akif Ersoy'un, Kur'an meali noter sözleşmesi levhası, 10'lu kartpostal seti tablosu, Akif'in adı soyadı, imzası mührünü gösteren tavandan asılı resim (çember şeklinde),Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının resim tablosu, Akif'in oymalı ahşap resim tablosu, Anadolu tarzı kilim, Halkalı Baytar ve Ziraat Mektebi resim tablosu, TBMM resim tablosu, Zağanos Paşa Camii resim tablosu, Tacettin Dergahı orijinal resim tablosu, Akif'in Mısır Hilvan'daki evinin resim tablosu, Beyoğlu Mısır Apartmanı resim tablosu, Sebilürreşad'da baş muhabirlikte kullandığı kartvizit resim tablosu, Akif'in oğlu Emin Bey ile çekilen fotoğrafı, damadı Ahmet Bey ile torunları Ferda ve Selma Hanımların fotoğrafları, Akif'in yatağı, Sırat'ı Müstakim Dergisi, Said Halim Paşa, Abbas Halim Paşa, Süleyman Nazif, Cemalettin Afgani, Şerif Muhiddin Targan, Neyzen Tevfik, Hüseyin Kazım Kadri, Yozgatlı Mehmet İhsan Efendi, Eşref Edip Fergan, Ömer Ferit Kam, Mithat Cemal Kuntay'ın resim tablosu, Akif'in kabrinin fotoğrafı, Akif'in hastalığı dönemindeki fotoğrafı, üniversite gençliğinin tabutunu taşıdığı sırada çekilen fotoğraf, Akif'in Mısır'dayken arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları ve gaz lambası. - İSTANBUL