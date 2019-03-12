İstiklal Marşı'nın Kabülünün 98. Yıl Dönümü

Halkapınar
'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u anma günü programı düzenlendi.
Çakıllar Aydos İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program, Halkapınar Yatılı Bölge Ortaokulu Sosyal Hizmetler Salonu'nda gerçekleşti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı.
Program Mehmet Akif Ersoy
'un hayatı konulu sinevizyon, Ersoy'un şiirleri, türküler ve İstiklal Marşı oratoryosu ile sürdü.
Programa Halkapınar Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın
, Belediye Başkanı Fahri Vardar
, siyasi partilerin belediye başkan adayları
, ilçe başkanları, resmi kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı.
Mehmet Akif Ersoy, Halkapınar, Yerel, Güncel
Kaynak: AA