İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

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Malatya, Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.Malatya'da Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Salonu'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.Malatya Valisi Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın yazıldığı günden bu yana millete yol gösterdiğini söyledi. İstiklal Marşı'nın ülkenin karşılaştığı zor günlerde herkese ilham kaynağı olduğunu aktaran Baruş, "İstiklal Marşı, güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesinde, 15 Temmuz 2016'da ihanet çetelerine karşı milletimizin dik duruşunda ilham kaynağımız olmuş, olmaya da devam edecektir. İstiklal Marşı'nı bizim için bu kadar istisnai kılan şey, milletimizin hissiyatının ve binlerce yıldır hayatına anlam veren temel değerlerinin veciz bir özeti olmasıdır." diye konuştu.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Mehmet Akif Ersoy'un iyi tanınması gerektiğini belirterek "Akif, bu milletin gönlünde taht kurmuş, en küçüğünden en büyüğüne herkesin saygıyla minnetle andığı İstiklal Marşı'mızın yazarıdır. Başta Akif olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.Program, Tecde Anadolu Lisesi öğrencilerinin tiyatro gösterisi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyonun izlenmesinin ardından sona erdi.Etkinliğe, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.KilisKilis'te İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Alaeddin Yavaşca Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Mübeccel-Suphi Yavaşça Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenlerinden Gözde Ay'ın günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasının ardından öğrenciler, Mehmet Akif' Ersoy'u anlatan şiirler okudu.Program, öğrenciler tarafından hazırlanan "Akif" adlı oyun sahnelenmesi ve düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesiyle sona erdi.Etkinliğe Vali Recep Soytürk, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.ŞanlıurfaŞanlıurfa'da İl Milli Eğitim Konferans Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Haliliye Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikte, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, öğrenciler İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiir ve yazıları okudu.Programa, Vali Yardımcısı Bahadır Güneş, Milli Eğitim Müdür Vekili Erdal Şekeroğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.GaziantepGaziantep'te Şehitkamil Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatan gösteri sunuldu. "Çanakkale Şehitlerine" ve "Bülbül" adlı şiirlerinin okunduğu programda, zaman zaman duygusal anlar yaşandı.Anma töreni kapsamında Hatice Lütfü Akcan Anadolu Lisesi'nin hazırladığı "Korkma" adlı oyun ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtalık sunumu izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.Etkinliğe, Vali Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgenaral Şefik Atak, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları da katılı.Tören sonunda Gül, programı hazırlayan lise öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.