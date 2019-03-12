İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla Artvin
, Giresun
, Gümüşhane
, Bayburt
ve Ordu
'da törenler düzenlendi.
Artvin'de Ali Nihat Gökyiğit
Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrencilerin "İstiklal Marşı ve Milletin Sesi Mehmet Akif Ersoy
" konulu oratoryo ve drama sunumunun ardından, il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törene, Vali Yılmaz Doruk
, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, İl Garnizon Komutanı Piyade
Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi
, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Giresun
Giresun Belediyesi Vahit Sütlaş Sahnesi'nde düzenlenen törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, İstiklal Marşı okundu.
Öğrencilerin "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu tiyatro oyunu sahnelediği törende, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Törene, Vali Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti
Giresun Milletvekili Sabri Öztürk
, Giresun Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.
Gümüşhane
Gümüşhane Kültür Merkezi'ndeki törende, öğrenciler Mehmet Akif Ersoy'un yaşamını anlatan tiyatro oyunu sahneledi.
Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, öğrencilerin resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.
Törende, Vali Kamuran Taşbilek, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Erdem
ile öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.
Bayburt
Bayburt'ta Şair Zihni Kültür Merkezi'nde organize edilen programa, Vali Ali Hamza Pehlivan
, Belediye Başkanı Mete
Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile öğrenciler katıldı.
Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından, "İstiklal Marşı'nın Kabulü" konulu tiyatro gösterisi sunuldu.
Program, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy" konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Ordu
Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaparak, tiyatro oyunu sahneledi.
Daha sonra, şiir, resim, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Öğrencilere ödüllerini, Vali Seddar Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş
ve Altınordu
Belediye Başkanı Celal Tezcan verdi.
Güncel
Kaynak: AA