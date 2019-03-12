İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

Kocaeli
'nin Karamürsel
ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Akçakoca
Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Okul müdürü Cemil Kılıç
, burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.
Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler tarafından oratoryonun sahnelendiği programda, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kutlamaları kapsamında ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam Ahmet Narinoğlu
, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Sadık Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, daire müdürleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
Kocaeli, Karamürsel, Güncel
Kaynak: AA