İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

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Gaziantep'in İslahiye, Nurdağı ve Nizip ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan programa, Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Ömer Şahin Selvi, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Dervişpaşa Ortaokulu tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından şiirler okundu.İstiklal Marşı'nın yazılışının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından, İstiklal Marşı oratoryosu sunuldu.NurdağıNurdağı İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonundaki programda da, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve öneminin vurgulandığı konuşmanın ardından şiirler okundu.Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan tiyatronun sahnelenmesinin ardından, ilçe genelinde yapılan şiir okuma yarışmasında dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.Programa, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.NizipNizip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programsa, Nizip Ticaret Borsasının (NTB) Konferans Salonunda yapıldı.Programa, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, İlçe Müftüsü Osman Şekerci, NTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.Öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan tiyatro sahneledi, İstiklal Marşı oratoryosu sunuldu.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.