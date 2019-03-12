İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

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Gaziantep'in Araban ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.Araban Özel İdare Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve Araban İmam Hatip Ortaokulu müzik öğretmeni Şule Babayiğit yönetiminde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Araban Şerif Peri Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi edebiyat öğretmeni İmmihan Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından devam eden program, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden bölümler okunmasıyla sürdü.Etkinlik, İstiklal Marşı'nın anlatıldığı belgesel filmin izlenmesi, öğrencilerin oluşturduğu koro dinletisi, şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle son buldu.Programa, Araban Kaymakamı Emin Bağlı, Belediye Başkan Vekili İbrahim Çobanoğlu, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Doğruyol, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, MHP İlçe Başkanı İskender Gör, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe merkezindeki okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.