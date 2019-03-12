12 Mart 2019, 11:08
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İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Karlıova Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Ortaokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.


Günün anlamına ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler Ersoy'un şiirlerini okudu.

Programa, Karlıova Kaymakamı Levent Yetgin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Çırağ, İlçe Emniyet Müdürü Celalettin Cenk Katıcıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız katıldı. Bingöl, Mehmet Akif Ersoy, Karlıova, Güncel
Kaynak: AA