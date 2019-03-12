İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

BATMAN (AA) - Sason
ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Sason Anadolu İmam Hatip Lisesindeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğretmen Rahime Alandağ, İstiklal Marşı'nın zor dönemlerde yazıldığını belirterek, "İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için onun hangi şartlarda yazıldığını iyi bilmek gerekir. Bu milletin zor şartlarda canını vererek kazanmış olduğu bu vatanın değeri iyi bilinmeli." dedi.
Öğrencilerin gösterileriyle devam eden programa Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Yağmur da katıldı.
Mehmet Akif Ersoy, Sason, Güncel
Kaynak: AA