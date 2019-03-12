İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla Vezirköprü
'de program gerçekleştirildi.
Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif, çeşitli etkinliklerle anıldı.
Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarih öğretmen Ali Kaygusuz'un günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasının ardından Mehmet Akif Ersoy
'un hayatını anlatan kısa film izletildi, şiirler okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından ilkokul, ortaokul ve liseler arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından "Vezirköprü İstiklal Marşı Okuyor" adlı ilçe halkının okuduğu İstiklal Marşı klibi izletildi.
Programa Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis
, Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Çakmak, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Muharrem Davulcu, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan
, İlçe Müftüsü Ali Erbaş
ile kurum ve kuruluşların müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Mehmet Akif Ersoy, Vezirköprü, Güncel
Kaynak: AA