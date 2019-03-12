İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

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Hakkari ve Yüksekova ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.Atatürk Kültür Merkezi'nin konferans salonunda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Vali İdris Akbıyık, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünün onurunu yaşadıklarını söyledi."İstiklal mücadelemiz Mehmet Akif Ersoy'un muhteşem mısralarıyla ebedileştirilmiştir" diyen Akbıyık, "Yüce milletimizin hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğinin haykırışı olan İstiklal Marşı'mız, gerektiğinde Hakkarilisiyle, Vanlısıyla, Edirnelisiyle, Ankaralısıyla birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığının en büyük göstergesidir." ifadesini kullandı.Mehmet Akif Ersoy'un ahlakı, kişiliği, millet sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla milletin gönlünde taht kurduğuna vurgu yapan Akbıyık, "Bugün üzerimize düşen en büyük görev geçmişte gösterilen çabaların anlam ve öneminin bilincine vararak atalarımızın bizlere emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır." diye konuştu.Konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa film gösterildi, okullar arası düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren bir öğrenci, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.Öğretmenler tarafından müzik dinletisi sunulan program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile son buldu.Programa, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili ve AK Parti Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.YüksekovaYüksekova Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezin'nin konferans salonunda 5 Mayıs İlkokulu tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın anlam ve önemine değindi.Ardından öğrenciler şiir okudu, "Kurtuluş Savaşı ve Milli Değerlerimiz" adlı gölge oyunu sahnelendi.Program, "Milletin Sesi" tiyatro gösterisiyle son buldu.Programa 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.