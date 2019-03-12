İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Kaynak: AA

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Kavak'ta program düzenlendi.Kavak Akşemseddin Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen program, okulun konferans salonunda gerçekleştirildi.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda tarih öğretmeni Yasin Hatipoğlu, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.Kaymakam Recep Koşal, burada yaptığı konuşmada, yüzüncü yılına yaklaşan Cumhuriyetin ne zorluklarla kurtarıldığının emarelerinin Mehmet Akif'in satırlarında bulunabileceğini söyledi.Geçmişi iyi bilerek dersler çıkarmalı ve tarihin tekerrür etmemesi için olanca güçleriyle çalışmaları gerektiğine işaret eden Koşal, "Bu da bilgiyle, kültürle, teknoloji ve bilimle olacak şeylerdir. Teknoloji ve bilim de milli manevi değerlerimizle desteklendikçe bize güç katacaktır. ; İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.Tören, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, oratoryo ve tiyatro gösterisi ile yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.Programa İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, Emniyet Müdür Vekili Seyfettin Güveli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.