İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Gölbaşı Kaymakamlığı tarafından Belediye Konferans Salonu'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Adem Kördiş, yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un onur ve cesaretiyle, hiç bitmeyen umutlarıyla milli marşı kaleme aldığını belirterek, İstiklal Marşı'nı insanların kalbine ve ruhuna nakşettiğini söyledi.Öğrenciler, şiir okudu, oratoryo gösterisi sundu.Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.Programa, Vali Yardımcısı ve Gölbaşı Kaymakam Vekili Adem Kaya, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bekir Gaznevi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, daire amirleri, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.