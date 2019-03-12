12 Mart 2019, 13:07
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İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı

Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bulanık Halk Kütüphanesi'nin konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda şiirler okundu, slayt ve oratoryo gösterisi sunuldu.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılma süreciyle ilgili bilgilerin aktarıldığı programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Emniyet Müdürü Mesut Irmak, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Malazgirt

Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ın okunmasıyla başladı.

Çeşitli şiirlerin okunduğu programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut Borcaktepe'nin konuşma yaptığı programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya da katıldı. Güncel
Kaynak: AA