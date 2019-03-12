İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Bulanık
ve Malazgirt
ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Bulanık Halk Kütüphanesi'nin konferans salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda şiirler okundu, slayt ve oratoryo gösterisi sunuldu.
Mehmet Akif Ersoy
'un hayatı ve İstiklal Marşı'nın yazılma süreciyle ilgili bilgilerin aktarıldığı programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Garnizon Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzum, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Emniyet Müdürü Mesut Irmak, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmed Galip Halidi, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Malazgirt
Malazgirt Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ın okunmasıyla başladı.
Çeşitli şiirlerin okunduğu programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Duran Turgut
Borcaktepe'nin konuşma yaptığı programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya
da katıldı.
Güncel
Kaynak: AA