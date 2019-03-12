İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

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İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Burhaniye ilçesinde program gerçekleştirildi.Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, Reha Yurdakul Salonu'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı Anadolu'da Milli Mücadele devam ederken yazdığını söyledi.Uysal, Kurtuluş Savaşı'nın amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart'ın önemli bir gün olduğunu belirterek, "Türk askerinin yürekliliği ve bağımsızlığa olan tutkusunu anlatan İstiklal Marşı, bugün 98 yaşında. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.Daha sonra Uysal ve protokol üyeleri, şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini verdi.Uysal, program sonunda etkinliği hazırlayan öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.