İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Ömerli
İlçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Mehmet Kavak
Lisesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vatan Ortaokulu'nda görevli öğretmen Yusuf Ayhan yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy
'un Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı en çetin günlerinde şiirini tamamladığını belirtti.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren törene Ömerli Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy
, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Börekçi, İlçe Müftüsü Muhammet Likoğlu, Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baysal
da katıldı.
Ömerli, Güncel
Kaynak: AA