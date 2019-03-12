İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Sakarya
'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi
Konferans Salonunda gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda öğrenciler tarafından, Kurtuluş Savaşı ve Mehmet Akif Ersoy
'u anlatan tiyatro gösterisi sunuldu.
12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il genelinde düzenlenen liselerarası şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
tarafından verildi.
Programa, Vali Nayir'in yanı sıra AK Parti
Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu
, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş
'un yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Sakarya, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Kaynak: AA