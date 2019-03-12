İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Siirt
'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Siirt Üniversitesi
yerleşkesindeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu Türkçe Öğretmeni
Serhat Katar
yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı sırasında marş yazılması için şiir yarışması düzenlendiğini anımsattı.
Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin gönlünde emsalsiz bir miras olduğunu belirten Katar, başta Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere şair Ersoy'u ve şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.
Öğrencilerin şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye
'ye sığınan Suriye
uyruklu öğrenciler de İstiklal Marşı okudu.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa Siirt Vali Yardımcısı Erkan Savar, Siirt Belediyesi
Başkanvekili Ceyhun
Dilşad Taşkın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Sağlam da katıldı.
Siirt, Güncel
Kaynak: AA