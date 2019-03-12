İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla Tekirdağ
'da program düzenlendi. Yahya Kemal Beyatlı
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program öncesinde Vali Aziz Yıldırım
ile protokol üyeleri, Mehmet Akif Ersoy
fotoğraf sergisini gezdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Namık Kemal Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker'in "Mehmet Akif Ersoy'un Teknolojiye Bakışı" konulu konuşmasıyla devam etti.
Daha sonra Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu oratoryo sergilendi.
Program, il genelinde okullarda yapılan resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.
Programa CHP
Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun
, İYİ Parti
Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan
, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak
, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Başsavcı
Güngör Karakoç, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa
Kaymakamı Arslan Yurt
, İl Jandarma
Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Güncel
Kaynak: AA