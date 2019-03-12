12 Mart 2019, 14:27
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İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Tekirdağ'da program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Tekirdağ'da program düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program öncesinde Vali Aziz Yıldırım ile protokol üyeleri, Mehmet Akif Ersoy fotoğraf sergisini gezdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker'in "Mehmet Akif Ersoy'un Teknolojiye Bakışı" konulu konuşmasıyla devam etti.

Daha sonra Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu oratoryo sergilendi.


Program, il genelinde okullarda yapılan resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Programa CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Başsavcı Güngör Karakoç, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Güncel
Kaynak: AA