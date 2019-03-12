İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Çankırı
'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Çankırı Valiliğince 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Mehmet Akif Ersoy
'un hayatının anlatıldığı belgesel izlendi. Fatih Sultan Mehmet
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından "Milletin Sesi Mehmet Akif" isimli gösteri sahnelendi.
Programın ardından öğrenciler tarafından ahşap yakma sanatıyla İstiklal Marşı'nın işlendiği eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Sergiyi öğrencileriyle hazırlayan Arapça öğretmeni Müberra Tosyalıoğlu, sergiyi anlamlı bir günde açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Programa Vali Hamdi Bilge Aktaş
, AK Parti
Çankırı Milletvekili
Salim Çivitçioğlu ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Güncel
Kaynak: AA