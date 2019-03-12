İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Tunceli
Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Sonel, mesajında, cephede kahraman Türk ordusunun azmi ve inancı, Anadolu topraklarında da milletin kararlılığı ve vatan aşkıyla kaleme alınan İstiklal Marşı'nın kurucu bir metin olduğunu belirtti.
Milli şair Mehmet Akif Ersoy
'un, İstiklal Marşı'nın vatan toprakları işgal altındayken kaleme kaleme aldığını ve milli mücadele ruhunu, Türk milletinin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını belirten Sonel, şunları kaydetti:
"Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı, bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. İstiklal savaşının ruhunun layıkıyla ifade bulduğu, İstiklal Marşı'mızın 12 Mart 1921'de kabulünün 98'inci yıl dönümünü kutluyor ve bu eşsiz eseri hiçbir karşılık beklemeden Türk milletine hediye eden Mehmet Akif Ersoy
'u saygı ve rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, vatanımız uğruna şehit ve gazi olan kahramanlarımızı saygı, minnet ve şükranla anıyorum."
Güncel
Kaynak: AA