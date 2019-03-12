İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

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Bolu'nun Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.Mudurnu'da Atatürk Kültür Merkezinde, Mudurnu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu tarafından organize edilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösterisi ile devam eden etkinlikte öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirler okudu.Programa, Mudurnu Kaymakamı Emine Dilce, cumhuriyet savcıları Samet Deniz ve Mücahit Kaya, Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Onur Musa Başal, İlçe Emniyet Amiri Hasan Hüseyin Turanlı, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.Yeniçağa ilçesindeki anma programı Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, ilçede eğitim gören öğrenciler hazırladıkları gösteriyi davetlilerin beğenisine sundu.Etkinlik, ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.Programa, Yeniçağa Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.