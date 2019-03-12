İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

OSMANİYE (AA) – Osmaniye
'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Konferans Salonu'nda düzenlenen program öncesinde salon girişindeki Mehmet Akif Ersoy
resim sergisi ziyarete açıldı.
Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Kemal Dağdelen tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'u anlatan oyun sahnelendi.
Etkinlik, il çapında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.
Programa Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, AK Parti
Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya
, Belediye Başkanı Kadir Kara
, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Emin Yılmaz
Sancaktar ve kamu kurum temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Osmaniye, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Kaynak: AA