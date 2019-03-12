İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Muğla
'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi
'nde Muğla 75. Yıl Fen Lisesi tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri Vali Esengül Civelek
tarafından verildi.
Programa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir
ve Rıza Dalan, Menteşe
Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya
, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi, Mehmet Akif Ersoy, Muğla, Güncel
Kaynak: AA