İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Erciş
ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Şehit Polis
Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda sosyal bilgiler öğretmeni Cihat Zafer
Çolakel, günün anlam ve önemiyle ilgili bilgiler aktardı.
Öğrencilerden oluşan koronun ardından "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Emniyet Müdürü Can Candaş, Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek
ve öğrenciler katıldı.
Erciş, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
Kaynak: AA